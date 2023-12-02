Video Yaşam Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

02.12.2023 | 14:00

Antalya’da iki otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Kaza, 12.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksü Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. İlker Aslan yönetimindeki otomobil ile Murat Hilmi Pala'nın kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan birisi orta refüje, diğeri de yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada, sürücü İlker Aslan, diğer sürücü Murat Hilmi Pala ve soyadı öğrenilemeyen Ayşe isimli kadın yaralandı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırırken, araç içerisinde hareket edemeyen diğer yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedye alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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