Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video
Nevşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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