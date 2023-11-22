Video Yaşam Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video
Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video

Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video

22.11.2023 | 11:42

Nevşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen bir sürücü ana yolda ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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