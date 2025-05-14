Konya merkezli 3 ilde ehliyet operasyonu: 12 gözaltı | Video
Konya’da sürücü belgesi alamayan kişilere yasa dışı yollarla belge sahibi yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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