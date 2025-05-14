Konya merkezli 3 ilde ehliyet operasyonu: 12 gözaltı | Video 14.05.2025 | 11:38 Konya’da sürücü belgesi alamayan kişilere yasa dışı yollarla belge sahibi yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi alamayan kişilere maddi menfaat karşılığında yasa dışı yollarla ehliyet sahibi yapan kişileri belirledi. Şüphelilerin, adayları İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi. Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişilerin sınava sokulduğu, bu yöntemle adayların ehliyet almaya hak kazandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yasa dışı faaliyeti meslek haline getirdikleri ve organize bir şekilde sürdürdükleri tespit edilerek Konya merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.