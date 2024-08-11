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Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

11.08.2024 | 11:10

Konya'da 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 42 AHG 561 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İ.G. idaresindeki 34 GH 8598 tıra daha sonra da Zekeriya Çoban'ın kullandığı 42 AHF 073 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile servis aracı refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada servis aracındaki çocuklar ve araç sürücüleri ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan servis sürücüsü Zekeriya Çoban ile servis aracındaki Cebrail Şimşek (10), Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin ilk olarak tıra daha sonra da servis aracına çarpması, servis aracının ise ağaca çarparak durabilmesi yer alıyor.

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