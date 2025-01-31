Konya'da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı | Video
Konya'da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 şahıs yakalanırken şahıslardan 25'i cezaevine teslim edildi.
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