Konya'da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada!
Konya'da döneceği kavşağı kaçıran hafif ticari araç sürücüsü ters istikamette geri geri gittiği sırada yaşlı kadına çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan yaşlı kadın, “hayatımı kararttı, hakkımı helal etmiyorum” diye tepki gösterdi.
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