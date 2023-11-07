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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı | Video

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı | Video

07.11.2023 | 13:42

Konya'da polis ekiplerin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 32 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde merkez Karatay ilçesi ve Selçuklu ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ev, 1 iş yeri ve 3 araçta arama yapan ekipler, 32 bin 200 adet uyuşturucu hap, 70 gram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sokaklar temizlenene ve zehir tacirlerinin kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
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