Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı | Video
Konya'da polis ekiplerin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 32 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sokaklar temizlenene ve zehir tacirlerinin kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı | Video 07.11.2023 | 13:42
01:48
Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu | Video 07.11.2023 | 12:35
00:23
İETT şoförü trafikte sürücünün üstüne yürüdü | Video 07.11.2023 | 12:12
01:40
4. Levent metrosunda intihar! Metronun önüne atladı | Video 07.11.2023 | 12:12
03:07
Aranması olduğu ortaya çıkan taksici, gözaltına alındı | Video 07.11.2023 | 12:12
01:10
Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular | Video 07.11.2023 | 12:12
00:18
Nalbur cinayetinin sebebi ortaya çıktı | Video 07.11.2023 | 11:56
00:59
Lice’de uyuşturucunun kökünü kazıma operasyonları sürüyor | Video 07.11.2023 | 11:54
01:15
00:26
03:22
Samsun'da sahte plaka imalathanesine operasyon: 2 gözaltı | Video 07.11.2023 | 11:35
04:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 07.11.2023 | 11:37
00:43
Batman'da ambulans ile patpat çarpıştı: 1 yaralı | Video 07.11.2023 | 11:02
03:30
İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı | Video 07.11.2023 | 11:05
01:39
01:20
Kaçırdığı kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07.11.2023 | 10:42
01:10
Patnos'ta feci kaza: 1 ölü | Video 07.11.2023 | 10:13
04:49
Kebapçıda ziyafet çektiler, hesabı ödemeden böyle kaçtılar | Video 07.11.2023 | 10:22
02:47
3 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 07.11.2023 | 10:13