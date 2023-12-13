Konya’daki nişan skandalında pes dedirten sözler: "Kızımızın kemikleri iri, 19 gibi duruyor" | Video 13.12.2023 | 10:22 Nişan skandalı Konya'da meydana gelmişti. 13 yaşındaki kızın babası Osman S., çocuğunun 14 yaşında olduğunu öne sürüp "Bu olay çok abartıldı" dedi. Yengesinin sözleri ise şoke etti: "Kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz. Nişanlandığında da çok mutlu oldu." Komşularının sözleri ise pes dedirtti: Sanki bu köyde... VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay geçtiğimiz günlerde Konya Beyşehir'deki Karaali köyünde yaşandı. Osman S. isimli baba, sekizinci sınıfa giden 13 yaşındaki kızını 28 yaşındaki Ali G. ile nişanladı. 7 aralıkta yapılan nişanın görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Gelen tepkiler ve şikayetler üzerine ekipler düğmeye bastı.

13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Yurtta kalmaya başladı. Küçük kızın babası Milliyet'e yaptığı açıklamada olayın çok abartıldığını anlattı!



Kızının 14, Ali G.'nin ise 25 yaşında olduğunu öne süren baba, "Kızım bir yıldır bu çocukla konuşuyor. Biz de öğrenince laf söz olmasın diye söz kestik. Yaşı gelince de evleneceklerdi. Ama sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı" ifadelerini kullandı.



Köyde bu yaşlarda yapılan evliliklerin olduğunu da söyleyen Osman S., bu sırada evdekiler tarafından susturulmaya çalışıldı. Ali G.'nin babası Fikret G. ise şöyle konuştu: "İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah'ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik…"



Köyde yaşayan bir vatandaş ise "'Bu köyde sanki bunlar ilk oluyormuş gelip bu garibanları mı buldunuz. Burada herkes bu yaşta evleniyor" şeklinde garip ifadeler kullandı.



Kadın konuşmayı sürdürünce, Ali G.'nin amcası kadını susturdu ve "Sus bir de köyü hedef haline getirme, karıştırma oraları" şeklinde konuştu.



"İNSANLAR ABARTMAYI SEVİYOR"

13 yaşındaki C.S.'nin amcasının eşi Şerife G. de skandal sözler sarf etti. 13-14 yaşlarında köyde onlarca kişinin nişanlandığını iddia eden kadın, "Bu köyde kaçan çok fazla var onun önüne geçmek istedik. Ablası da bir yıl önce kaçmıştı. Biz de yanlış bir şey yapmasınlar diye söz kestik. Ama insanlar abartmayı seviyor. Hem bizim kızım 13 yaşında değil 14 yaşında ve kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz. Nişanlandığında da çok mutlu oldu. Çünkü nişanlısını seviyor, kimse zorla bir şey yapmadı. Zorla olsaydı niye hepimiz evde olalım. Ailelerin ifadeleri alındı serbest bırakıldı. Ama insanlar kızı yaşını küçülttü, çocuğun yaşını büyüttü. Biri 14, diğeri 25 yaşında. Sosyal medyada paylaşılmasaydı hiçbir şey de olamayacaktı" dedi.