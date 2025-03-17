Video Yaşam Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video
Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video

Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video

17.03.2025 | 15:31

Konya'da şehir merkezinde her sene elektrik direğinde bulunan yuvada konaklayan leylekler, bu yıl da yuvaya geldi.

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Merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde bulunan Akabe Çayır Camisi'nin yanındaki elektrik direği, senelerdir leyleklere yuva olmaya devam ediyor. Her yıl mart ayında Konya'ya gelen leylek çifti yuvada kalıyor. Burada yumurtlayan, yavruları büyüten leylek çifti mevsimin değişmesiyle sıcak iklimlere doğru göç yolculuğuna düşüp Konya'dan ayrılıyor. Leylekler mahalle sakinleri ve çevrede görenlerin de ilgisini çekiyor. Dron ile akşam gün batımı saatlerinde yuvada bir leylek görüntülenirken, gün içinde iki leylek objektiflere yansıdı.

Altı senedir Çimenlik Mahallesinde olduğunu belirten Umut Deniz, "Bu leylekler yıllardır gelir gider buraya. Yaklaşık 1 hafta oldu geldiler. Göçebe kuşlar oldukları için bütün mahalle sakinleri olarak alıştık. Yumurtluyorlar, yumurtadan yavruları çıktıktan 1-2 ay sonra gidiyorlar" dedi.
Çevrede bir iş yerinde çalışan Eyüp Özer ise, "Bizim misafirimiz zaten. Bazen dükkanımızın önünde onlara yem falan atıyoruz. Gelen gidenler soruyor. Gagalarını çarparak sesler çıkartıyorlar. Çıkıp izliyoruz" diye konuştu.

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