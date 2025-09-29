Video Yaşam Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video
29.09.2025 | 15:53

Aksaray’da bir evin bahçesinden 130 bin liralık Aksaray Malaklısı köpeğini çalmak isterken ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine araca binip kaçan ve polis ekiplerinin de ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, olayı görüntülemek isteyen gazetecilere, "Sanki suçluymuşuz gibi çekiyor, ayıp" diye tepki gösterdi.

Olay, Hasas Mahallesi 6669 Sokakta bulunan müstakil bir evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul G.'ye (38) ait müstakil evin bahçesinde bulunan ve değeri 130 bin lira civarında olan malaklı köpeğini çalmak isteyen H.T. (27) ile R.C. (18) isimli şahıslar, evin bahçesine girerek köpeği almak istedi. Bu sırada bahçedeki köpeğin yanında birinin olduğunu fark eden ev sahibi Tuğrul G. hemen bahçeye çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ev sahibini gören şahıslar bahçe duvarından atlayarak kaçarken, geldikleri plakasız araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Ev sahibi ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ve bölgeye resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler ev sahibinin araç ve eşkal bilgisi doğrultusunda arama çalışması başlattı. Çevrede yapılan aramada şahıslar araç içerisinde seyir halinde görüldü. Polis ekipleri 'dur' ihtarında bulunurken, ihtara uymayan sürücün H.T. gaza basıp kaçtı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Bir ara izini kaybettiren sürücü bu sırada araç içindeki R.C. isimli kadını yolda indirirken kaçmayı sürdürdü. Ekipler mahalleyi adeta abluka altına alırken, kovalamaca kısmen kameralara da yansıdı. Bir süre sonra polis ekipleri aracı tekrar bulurken yine 'dur' ihtarında bulundu. İkinci kez ihtara uymayan sürücü yaklaşık 25 dakika süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Kavşağında ekiplerin önünü kesmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken araçta yapılan aramada pala olarak tabir edilen yaklaşık 1 metre boyunda kesici alet ele geçirildi.

Ekiplerin araçta arama yaptığı sırada kendini görüntüleyen gazetecileri fark eden H.T., "Çek kardeşim, sen de iyice çek. Vatan hainiyiz sanki, ayıp. Sanki biz suçluymuşuz gibi kameraya çekiyor" diye basın mensuplarına tepki gösterdi. Polis ekipleri araçtan inerek kaçan kadının da peşine düşerken, gözaltına alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 18 bin 872 lira para cezası kesilerek araç trafikten men edildi ve otoparka çektirildi.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

