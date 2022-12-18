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OTOMATİK OYNAT
00:23
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı | Video 18.12.2022 | 09:53
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Köpeği ezdi, yoluna devam etti | Video 18.12.2022 | 09:53
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Tuzla'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü | Video 18.12.2022 | 08:45
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Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 18.12.2022 | 08:49
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1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video 18.12.2022 | 08:44
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İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
01:03
İstanbul'da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:37
03:29
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 17.12.2022 | 11:31
05:57
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüleri 17.12.2022 | 11:12
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Van'da okula giren musluk hırsızları kamerada 17.12.2022 | 10:46
05:29
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 17.12.2022 | 09:43
01:23
Amasya'da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 17.12.2022 | 10:00
01:22
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 17.12.2022 | 09:43
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İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada! 17.12.2022 | 09:25
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Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 16.12.2022 | 16:07
Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servisin şoförü kazayı fark etmesine rağmen, yerde kıvranan köpeğe bir süre baktıktan sonra araçtan inmeden yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.