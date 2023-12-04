Video Yaşam Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video
Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video

Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video

04.12.2023 | 16:03

Düzce'de bir kadın, "Gofret" ismini verdiği köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı. Partinin ilerleyen kısımlarında katılımcılar çalan müziklerle doyasıya eğlendi.

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Düzce'de Sibel Kabasakal, king charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı. Gofret, sepete konularak partinin yapılacağı yere getirildi. Aynı zamanda pasta da kesildi. Davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret için davetliler getirdikleri hediyeleri vererek, köpeği sevdi. Partinin ilerleyen saatlerinde ise davetliler çalan müziklerle dans etti.
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