Köpeğiyle yamaç paraşütü atlayışı yaptı, o anlar kamerada
Fethiye’de gerçekleştirilen 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Fethiye’ye gelen pilot Yasin Oflaz, “Badem” isimli köpeğiyle Babadağ’ın 1700 metre yüksekliğindeki pistinden yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.
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