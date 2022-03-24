Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video

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Van'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde, ot bağı üzerinde yatan köpek ile yanına gelen tilkinin boğuşması cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya ilgi gördü.