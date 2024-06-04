Video Yaşam Köpeklerin aynı bölgede havlaması cesedi ortaya çıkardı | Video
Köpeklerin aynı bölgede havlaması cesedi ortaya çıkardı | Video

Köpeklerin aynı bölgede havlaması cesedi ortaya çıkardı | Video

04.06.2024 | 13:23

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin aynı bölgeye giderek havlaması ve yayılan koku üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ormanlık alanda erkek cesedi buldu. Cesedin 21 Nisan tarihinde kendisinden haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde köpeklerin sürekli aynı bölgeye giderek havlamasından ve bölgeye yayılan kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, alanda insana ait olan kemik parçaları bulması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, erkek cesedi buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi, otopsi merkezine sevk edildi.

Öte yandan, alınan bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan cesedin, 21 Nisan tarihinde kendisinden haber alınamayan Atakan Niş'e ait olduğu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğu ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Hususa ilişkin inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video 00:16
2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video 04.06.2024 | 14:05
Fatih’te kira kavgası kanı bitti: Ev arkadaşını, boğazından bıçaklayarak yaraladı | Video 01:40
Fatih'te kira kavgası kanı bitti: Ev arkadaşını, boğazından bıçaklayarak yaraladı | Video 04.06.2024 | 14:05
Dehşet anları kamerada! Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış | Video 01:09
Dehşet anları kamerada! Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış | Video 04.06.2024 | 13:23
Köpeklerin aynı bölgede havlaması cesedi ortaya çıkardı | Video 00:40
Köpeklerin aynı bölgede havlaması cesedi ortaya çıkardı | Video 04.06.2024 | 13:23
Elazığ merkezli 6 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 gözaltı | Video 00:19
Elazığ merkezli 6 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 gözaltı | Video 04.06.2024 | 12:50
Bursa’da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi | Video 02:08
Bursa'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi | Video 04.06.2024 | 12:49
Bahçelievler’de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı | Video 02:10
Bahçelievler'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı | Video 04.06.2024 | 12:28
Başıboş 10 sokak köpeği anne kedi ve 2 yavrusunu böyle parçaladı | Video 04:52
Başıboş 10 sokak köpeği anne kedi ve 2 yavrusunu böyle parçaladı | Video 04.06.2024 | 11:10
Esenyurt’ta küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde böyle dans etti | Video 04:14
Esenyurt’ta küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde böyle dans etti | Video 04.06.2024 | 11:46
Erkek arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü, ’düştüm’ dedi | Video 00:48
Erkek arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü, 'düştüm' dedi | Video 04.06.2024 | 11:48
Kahramanmaraş’ta 2 metrelik yılan yakalandı | Video 00:53
Kahramanmaraş’ta 2 metrelik yılan yakalandı | Video 04.06.2024 | 11:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Haziran 2024 Salı atv izle! | Video 05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Haziran 2024 Salı atv izle! | Video 04.06.2024 | 10:50
Narkoçelik-20 operasyonlarında 373 kilogram kokain ele geçirildi | Video 01:06
Narkoçelik-20 operasyonlarında 373 kilogram kokain ele geçirildi | Video 04.06.2024 | 10:05
Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo 01:02
Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo 04.06.2024 | 10:05
SON DAKİKA: Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | Video 00:46
SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | Video 04.06.2024 | 10:35
SON DAKİKA! Kayseri’de eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 02:22
SON DAKİKA! Kayseri'de eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 04.06.2024 | 10:34
Gençlerden kanalda boğulmaya karşı ’Adana usulü’ güvenlik önlemi | Video 02:30
Gençlerden kanalda boğulmaya karşı 'Adana usulü' güvenlik önlemi | Video 04.06.2024 | 10:13
Gaziantep’te 2 milyon 670 bin TL değerinde sahte terlik ele geçirildi | Video 00:34
Gaziantep'te 2 milyon 670 bin TL değerinde sahte terlik ele geçirildi | Video 04.06.2024 | 09:36
Sarıyer’de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video 03:55
Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video 04.06.2024 | 09:36
Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:43
Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.06.2024 | 09:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA