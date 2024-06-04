Köpeklerin aynı bölgede havlaması cesedi ortaya çıkardı | Video 04.06.2024 | 13:23 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin aynı bölgeye giderek havlaması ve yayılan koku üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ormanlık alanda erkek cesedi buldu. Cesedin 21 Nisan tarihinde kendisinden haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde köpeklerin sürekli aynı bölgeye giderek havlamasından ve bölgeye yayılan kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, alanda insana ait olan kemik parçaları bulması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, erkek cesedi buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi, otopsi merkezine sevk edildi.

Öte yandan, alınan bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan cesedin, 21 Nisan tarihinde kendisinden haber alınamayan Atakan Niş'e ait olduğu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğu ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Hususa ilişkin inceleme sürüyor.