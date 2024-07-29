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Köpekten kaçmak isterken kaza yapıp yaralandı | Video

Köpekten kaçmak isterken kaza yapıp yaralandı | Video

29.07.2024 | 14:24

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisine saldıran sahipsiz sokak köpeğinden kaçmak isterken devrilen 3 tekerlekli bisikletin altında kalan Halil Aksay (69) yaralandı.

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Serik'e bağlı Yeni Mahalle'de bu sabah alışveriş için evden çıkan Halil Aksay, 3 tekerlekli elektrikli bisikletine bindi. Bir marketten alışverişini tamamlayan Aksay, 5016 sokağa geldiğinde sahipsiz bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Halil Aksay'ın kaçmak için manevra yaptığı bisiklet devrildi. Bisikletin altında kalan Aksay, ayağından yaralandı. Sokaktan geçenlerin yardımı ile kurtarılan Aksoy, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenesinde sol ayak bileğinin kırıldığı belirlenen Aksay, ameliyata alındı.

Halil Aksay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah kahvaltılık almak için markete gitmiştim. Dönerken, evimin yakınındaki Kurt cinsi bir köpek koşarak üzerime geldi. Ben de elektrikli bisikletimle kurtulmak için hafif manevra yaptım. Bisikletim devrildi, altında kaldım. Sol ayak bileğim kırıldı. O sokakta bayağı başıboş sahipsiz köpek var. Bunun için acil bir tedbir alınmasını istiyorum. Bana köpeklerin saldırdığı sokak büyük. Otellere personel taşıyan servis araçları o sokaktan geçiyor. Sebze haine giden araçlar oradan geçiyor. Yakında cuma pazarı var. Pazara giden insanlar da oradan geçiyor. Okul açıldığında okula giden çocuklarımız o sokağı kullanıyor. O yüzden o sokak yoğun. Daha önce torunumu okula götürürken köpekler torunuma saldırmak istedi, torunum az daha bir aracın altında kalıyordu. Sahipsiz sokak köpekleri ciddi bir tehlike arz ediyor. Yetkililerimizden acil tedbir alınmasını istiyorum. 69 yaşındayım. Bu yaştan sonra kırık ayağım için ameliyat geçireceğim. Nasıl iyi olacağım bilmiyorum" dedi.

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