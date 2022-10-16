Körfez’i kirleten gemiye 2 milyon 380 bin TL’lik ceza | Video

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen "Ondina" isimli Türk bandıralı gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira para cezası kesildi. Kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için bariyerlerle önlem alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gece geç saatlerde yapılan denetim ve kontroller esnasında, petrol türevi bir sızıntı ile İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, anında cezai işlem uygulandı. Kirliliğin çevreye yayılmaması amacıyla, ekipler hemen harekete geçerek gemi çevresinde önlem aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapmış olduğu paylaşımda "Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerimizce İzmit Körfezi'nde yaptığımız gece yarısı denetimlerimizde, denizi kirlettiğini tespit ettiğimiz Türk bandıralı, 'Ondina' gemisine 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kestik. Denizde bariyer önlemleri alınarak, temizleme çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.