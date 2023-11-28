Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde dün eşini ve oğlunu darp eden şahıs, bugün de kendisini yatıştırmaya gelen babasını rehin aldı. Babasını odaya kilitleyerek döven şahıs, özel hareket polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.
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