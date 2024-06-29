Koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken minibüs böyle çarptı | Video
Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Mahalle sakinleri, kazanın olduğu sokağa tümsek yapılmasını istiyor.
Servis aracı, olay yerini terk ederken, kaza sonrası başından yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan mahalle sakinleri, araçların hızlı seyrettiğini ifade ederek kazanın yaşandığı Papatya 1. Sokak üzerine hız kesici set yapılmasını istedi.
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