Küçükçekmece'de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 21.08.2025 | 10:33 Küçükçekmece'de silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, mala zarar verme gibi 11 farklı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin bazı ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de 19 Nisan tarihinden itibaren yaşanan 1 yağma, 3 yaralama, 5 iş yeri kurşunlama, 1 araç kurşunlama ve 1 ikamet kurşunlama gibi olaylar ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 11 farklı olaya karıştığı belirlenen E.B. (20) ve E.K.(18) isimli 2 şüpheli, 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatından sonra polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Soruşturma çerçevesinde ekipler, iki farklı suç örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelilere de ulaştı. Güç çatışması ve husumet yüzünden 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirledi. Harekete geçen polis ekipleri 17 Ağustos'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.D., (22) V.A.,(20) Y.C., (19) ve İ.E., (20) isimli 4 şüpheli yakalandı. Olayların azmettiricisi olduğu öğrenilen M.D.'nin 2, V.A.'nın ise 5 suç kaydının bulunduğu belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.İlk olarak 19 Nisan'dan itibaren meydana gelen, 2 kişinin tutuklandığı 4 kişinin de gözaltına alındığı olaylarda şüphelilerin ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, husumetlilerine ait olduğu öğrenilen ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar yer alıyor.