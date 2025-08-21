Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video
Küçükçekmece’de silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, mala zarar verme gibi 11 farklı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin bazı ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMANIN ARDINDAN OLAYLARA KARIŞAN 4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatından sonra polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Soruşturma çerçevesinde ekipler, iki farklı suç örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelilere de ulaştı. Güç çatışması ve husumet yüzünden 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirledi. Harekete geçen polis ekipleri 17 Ağustos'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.D., (22) V.A.,(20) Y.C., (19) ve İ.E., (20) isimli 4 şüpheli yakalandı. Olayların azmettiricisi olduğu öğrenilen M.D.'nin 2, V.A.'nın ise 5 suç kaydının bulunduğu belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KURŞUNLAMA ANLARI KAMERADA
İlk olarak 19 Nisan'dan itibaren meydana gelen, 2 kişinin tutuklandığı 4 kişinin de gözaltına alındığı olaylarda şüphelilerin ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, husumetlilerine ait olduğu öğrenilen ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
02:36
06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
01:58
03:25
07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51
02:38
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50
00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
00:47
00:49
02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
00:11
01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39