Video Yaşam Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video

Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video

20.08.2024 | 12:23

Küçükçekmece’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı, hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 araç ise hasar gördü.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KJ 8835 Plakalı hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan çıkan 46 NE 914 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada park halindeki üç araç olmak üzere 5 tane araç hasar gördü.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Araçların çarpışmasıyla patlama sesi gibi bir ses geldiğini söyleyen Muharrem Geçer, "Biri caddeden geliyordu, diğeri de sokaktan geliyordu iki aracın çarpışmasıyla beyaz araç havaya uçtu. Biz de buradaydık. Patlama sesi gibi bir ses geldi. iki tane yaralı var, iki ambulans geldi, itfaiye geldi" dedi.
Meydana gelen kaza ile ilgili konuşan Kerem Kula görgü tanığı, "Caddeden gelen araç ile ara sokaktan çıkan araç çarpışmış. Beyaz araç çok hızlıymış herhalde. Beyaz araç sonra park halindeki araçlara çarpmış. 2 yaralı vardı, ambulans aldı götürdü. Toplamda 5 araçta hasar vardı'' diye konuştu.

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