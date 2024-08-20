Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı, hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 araç ise hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada park halindeki üç araç olmak üzere 5 tane araç hasar gördü.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.
Araçların çarpışmasıyla patlama sesi gibi bir ses geldiğini söyleyen Muharrem Geçer, "Biri caddeden geliyordu, diğeri de sokaktan geliyordu iki aracın çarpışmasıyla beyaz araç havaya uçtu. Biz de buradaydık. Patlama sesi gibi bir ses geldi. iki tane yaralı var, iki ambulans geldi, itfaiye geldi" dedi.
Meydana gelen kaza ile ilgili konuşan Kerem Kula görgü tanığı, "Caddeden gelen araç ile ara sokaktan çıkan araç çarpışmış. Beyaz araç çok hızlıymış herhalde. Beyaz araç sonra park halindeki araçlara çarpmış. 2 yaralı vardı, ambulans aldı götürdü. Toplamda 5 araçta hasar vardı'' diye konuştu.
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