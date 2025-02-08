Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video
İstanbul Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.
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