Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 08.02.2025 | 16:12 İstanbul Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 1. Çalıkuşu Sokak'ta 2 katlı gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda kimse bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.