Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruk atan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şüpheli şahsın Muhammed A. olduğunu belirlenirken, kısa sürede adresinde gözaltına alınan Muhammed A.'nın (58) bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Sorgusu devam eden şüpheli, yarın 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilecek.
