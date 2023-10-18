Video Yaşam Küçükçekmece’de restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Küçükçekmece’de restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

Küçükçekmece’de restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

18.10.2023 | 11:46

Küçükçekmece'de, bulunan restorana bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir restorana dün sabah saatlerinde gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıkmıştı. artışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi silahlarla iş yerine ateş açmıştı. İçerden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıkmıştı. Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, eli silahlı 4 kişinin ateş edip kaçtığı görülüyor.
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