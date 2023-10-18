Küçükçekmece’de restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Küçükçekmece'de, bulunan restorana bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.
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