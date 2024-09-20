Video Yaşam Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

20.09.2024 | 09:43

İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir evi takibe alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir evi takibe aldı. Bir kişinin eve girip uyuşturucu satın aldığını belirleyen ekipler, şüpheli H.K.'yi durdurup üzerini aradı. H.K.'nın üzerinde uyuşturucu bulan ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Yusuf T. ve Y.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 8 parça peçete diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 parça halinde toplam 4 gram gelen kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 6 bin 180 lira ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Y.A. emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.K, ve Yusuf T. adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca H.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yusuf T. ise, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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