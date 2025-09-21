Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 21.09.2025 | 12:30 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları (Pancratium maritimum) için kapsamlı koruma çalışmaları başlatıldı. İlçedeki sahil şeridinde doğal olarak yetişen endemik bitkiler, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri tarafından etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirici tabelalar yerleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) kum zambaklarının korunması için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, soğanlarının yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu ve bitkiyi koparanlara 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) temsilcisi Şeyda Demiryürek, doğaya sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kum zambakları, sahillerimizin doğal ve kültürel miraslarından biridir. Bilinçsizce yapılan müdahaleler bu zarif bitkinin yok olmasına neden olabilir. Hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım.

Yetkililer, sahillerde temizlik kurallarına uyulması, kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ateş yakılmaması, araç ve evcil hayvanlarla girilmemesi gerektiğini vurgularken, "Unutmayalım, her bir kum zambağı gelecek nesiller için çok değerli" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.