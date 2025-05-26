Video Yaşam Kumrunun yuvası bozulmasın diye 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor | Video
Kumrunun yuvası bozulmasın diye 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor | Video

Kumrunun yuvası bozulmasın diye 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor | Video

26.05.2025 | 09:43

Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 17 gündür aracını çalıştırmıyor.

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Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı. İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı. Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek kuşun yuvasını bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı. Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmak da güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.

"YAKLAŞIK 100 BİN TL - 150 BİN TL KAYBIM VAR AMA KUŞLAR RABBİMİN MİSAFİRİ"
Geride kalan 17 günlük süreçte yaklaşık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında kaybı olduğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Narlıca üst geçit bölgesinde iş yerimiz var. 17 gündür makinemiz, yatıyor. Kuş kepçemin bomunun üzerine yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. 17 gün oldu ama hala çıkarmadı, bizde işe çıkamıyoruz. İş geliyor, işe gidemiyoruz. Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık. Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri. Müşteriler aradığında durumu anlattığımda inanmıyorlar, 'yok sen iş yapmak istemiyorsun, doydun' diyorlar. İnandırmak için telefonla video çekip atıyorum, görünce şok oluyorlar. Bu kuşun yuvasını yıkacağıma benim kepçem aylarca yatsın, asla bir yuvayı yıkmam" dedi.

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