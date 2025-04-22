Kütahya merkezli yasadışı bahis operasyonu: 7 tutuklama | Video
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı.
Ü.K., O.O., E.D., Barış Güçlü, A.U.B., S.E. ve A.B.U. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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