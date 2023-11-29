Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek, toplam değeri 272 bin TL olan 10 adet senet ele geçirildi.