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Kütahya'da 6 masaj salonuna fuhuş cezası!

Kütahya'da 6 masaj salonuna fuhuş cezası!

16.11.2024 | 16:24

Kütahya'da 6 masaj salonu 'fuhşa teşvik ve aracılık' iddiasıyla 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmalar sonucunda, 3 ayrı planlı dosya üzerinde yapılan araştırmalar ve elde edilen tanık beyanları doğrultusunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Kararı gereği, 6 ayrı masaj salonu 90 gün süreyle mühürlendi.


İki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şahsın tutuklandığı belirtildi.

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