Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan M.Z. ve M.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, U.Ç. ve M.Ş. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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