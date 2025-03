Kutsal emanet Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 06.03.2025 | 10:28 Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi. Hazırlık çalışmalarının son aşaması olan halı ve vitrin yüzey temizliği gerçekleştirilen Hırka-i Şerif, yarın saat 10.00'da ziyaret açılacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Peygamber Efendimizin (S.A.V) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi. Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunan Hırka-i Şerif'in, dün halı ve vitrinin yüzey temizliği gerçekleştirildi. Samir, ziyarete hazır hale getirilen kutsal emanetin her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da dualarla ziyarete açılacağını duyurdu.Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir, "Bugün hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Çeşitli hazırlıklarımız vardı orada artık sona gelindi. Cuma sabahı Allah'ın izniyle ziyarete açacağız. Biz hazırlıklarımızı tamamladık, kontrollerimizi yaptık. Sistemlerimizi kontrol ettik, temizliğimizi yaptık. Şu anda Hırka-i Şerif ziyarete açılmaya hazır durumda. Cuma sabahı saat 10.00'da devlet protokolü ve dualarla açıyor olacağız. Ondan sonrada arife günü de ikindi namazından sonra da Hırka-i Şerif'i yine dualarla kapatıyor olacağız. Duygusal olarak zor ve ağır ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul'da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak korumakla yükümlüyüz. Çünkü bize Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından emanet. Ayrıca her Ramazan 1 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimizin emaneti ile buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. İstiyoruz ki çok fazla ziyaretçi olsun, çok daha fazla kişiyi buluşturalım. Bunun için biz hazırız. Hırka-i Şerif Vakfı ile de ortak çalışıyoruz. Ekibimiz de hazır. Ayrıca Hırka-i Şerif muhafız ailesi ve Hırka-i Şerif Vakıf olarak bu aslında kolay bir operasyon değil. Burayı ortalama her gün 35-40 bin kişi ziyaret ediyor. Bunun için vakfın personeli dışında 30 kişiyi biz işe alıyoruz. Onların ziyaret rotası üzerinde eğitimi oluyor. Yaklaşık 50 kişi olarak biz hazırız, açılışı bekliyoruz. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün en son bir temizlik yaptık. Halılar yıkandı ve ilaçlama gerçekleştirildi. En son vitrinimizi temizledik ve şu anda ziyarete hazırız" dedi.