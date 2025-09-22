Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video
Mersin'de kuyumcuları dolandıran 3'ü kadın 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı, şahıslardan 34 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altınları kuyumculara satarken görüntüleri de ortaya çıktı.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden kadın şüphelilerden Z.K. tutuklandı. Z.K. ile komisyon karşılığında çalıştığı iddia edilen diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, şüphelilerin kuyumcularda sahte altını bozdurma görüntüleri de ortaya çıktı.
