La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video
Elazığ'da faaliyet gösteren bir poligon cafede çekilen görüntüler, La Casa de Papel dizisinin fragmanını aratmadı.
Elazığ'da faaliyet gösteren bir poligonda çekilen görüntüler, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin sahneleriyle kıyaslanarak büyük beğeni topladı. Özellikle aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle tanınan La Casa de Papel'e benzetilen bu çalışma, izleyicilere adeta bir dizi sahnesi izliyormuş hissi verdi. Görüntülerin, mekanın sunduğu özel atmosferle birleşmesi, videoyu daha da etkileyici hale getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 23.03.2025 | 12:28
01:33
La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video 23.03.2025 | 12:28
00:27
Böyle hırsızlık görülmedi! Kendi aracını çaldı | Video 23.03.2025 | 11:11
03:52
Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 22.03.2025 | 16:32
07:59
01:54
02:55
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 22.03.2025 | 14:02
00:39
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 22.03.2025 | 14:02
00:37
03:31
Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama | Video 22.03.2025 | 12:36
04:04
00:24
Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 22.03.2025 | 11:35
01:09
00:32
07:14
Çöp kamyonu dehşeti yaşatmıştı! Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2025 | 10:34
01:31
01:42
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video 22.03.2025 | 09:50
01:02
Sungurlu'da dinlenme tesisinde korkutan yangın! O anlar kamerada | Video 22.03.2025 | 09:50
00:59
Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video 21.03.2025 | 15:56