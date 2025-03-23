Video Yaşam La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video
La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video

La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video

23.03.2025 | 12:28

Elazığ'da faaliyet gösteren bir poligon cafede çekilen görüntüler, La Casa de Papel dizisinin fragmanını aratmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da faaliyet gösteren bir poligonda çekilen görüntüler, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin sahneleriyle kıyaslanarak büyük beğeni topladı. Özellikle aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle tanınan La Casa de Papel'e benzetilen bu çalışma, izleyicilere adeta bir dizi sahnesi izliyormuş hissi verdi. Görüntülerin, mekanın sunduğu özel atmosferle birleşmesi, videoyu daha da etkileyici hale getirdi.

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