Lastiği patlayan otomobil refüjdeki palmiyeye ve kaldırıma çarptı: 2 kişi yaralandı | Video
Antalya Manavgat’ta lastiği patlayan otomobilin, önce refüjde bulunan palmiyeye ardından da kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Otomobil sürücüsü Miray A. kavşağa geldiğinde lastiğinin patladığını, aracı durduramayarak palmiyeye ve kaldırıma çarptığını belirtirken, kazayı gören vatandaşlar da kaza öncesinde aracın lastiğinin patlamasının sesini duyduklarını söylediler.
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