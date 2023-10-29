Lastiği patlayan otomobil refüjdeki palmiyeye ve kaldırıma çarptı: 2 kişi yaralandı | Video 29.10.2023 | 13:22 Antalya Manavgat’ta lastiği patlayan otomobilin, önce refüjde bulunan palmiyeye ardından da kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çamlık istikametinden otogar istikametine seyir halindeki Miray A. 'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan palmiyeye ardından da kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yaser A. yaralanırken, yaralı 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü Miray A. 'da kardeşiyle birlikte aynı ambulansla hastaneye gitti.Otomobil sürücüsü Miray A. kavşağa geldiğinde lastiğinin patladığını, aracı durduramayarak palmiyeye ve kaldırıma çarptığını belirtirken, kazayı gören vatandaşlar da kaza öncesinde aracın lastiğinin patlamasının sesini duyduklarını söylediler.