Video Yaşam Lise öğrencisinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video
Lise öğrencisinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video

Lise öğrencisinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video

03.11.2023 | 14:53

Gümüşhane’de dolmuş içerisinde öğrenciler arasında çıkan kavgada lise öğrencisinin bıçaklandığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Dolmuş içerisindeki yolcuların da panik anları kameralara yansıdı.

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Olay dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite istikametinden şehir merkezine hareket halindeki 29 HO 1032 plakalı dolmuş içerisinde üniversite 1. sınıf öğrencisi A.B. ile lise öğrencisi O.A.C. arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında üniversite öğrencisi A.B. yanında bulunan bıçakla lise öğrencisi O.A.C.'yi baldırından bıçakladı.

Olayda bıçakla baldırından yaralanan O.A.C., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bıçaklamayı gerçekleştiren üniversite öğrencisi A.B. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın dolmuş içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Baldırından bıçaklanan O.A.C.'nin acı dolu bağırışları ve yolcuların panik anları kameralara yansıdı.

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