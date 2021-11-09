Liseli öğrencilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

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Antalya’da okul çıkışı yaşanan öğrencilerin kavgası savaş meydanını artamadı. Dakikalarca süren kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek yaralandı.
Olay, Muratpaşa İlçesi 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında tartışma yaşanan iki öğrenci grubu, okul çıkışında karşı karşıya geldi. Öğrenciler yine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öğrencilerin aynı anda birbirlerine acımasızca vurdukları ve kovaladıkları görüldü. Dakikalarca süren kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek sürükledi. Öğrenciler daha sonra diğer kişilerin araya girmesi ile ayrıldı.
Adeta savaş meydanını andıran görüntüler diğer öğrenciler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen veliler ise duruma tepki gösterdi.