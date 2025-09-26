Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video
Adana'da lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, kızın elindeki telefonu görünce dayanamadım, pişmanım" dedi.
Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Paraya ihtiyacım vardı. Kızın elindeki telefonu da görünce dayanamadım çaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
