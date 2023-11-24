Video Yaşam Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video

Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video

24.11.2023 | 12:43

İstanbul'daki uluslararası havalimanlarından birinde düzenlenen operasyonda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçaktaki 2 yolcu gözaltına alındı. Sahte oldukları değerlendirilen 580 bin Amerikan dolarına el konulurken, Arap kökenli şüpheliler tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütüldü. Asya merkezli bir havayolu şirketine ait tarifeli uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan İstanbul'a hareket eden Ortadoğu kökenli 2 yolcu, önceki Perşembe günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'dan havalandığı öğrenilen uçaktaki yolculardan Lübnan uyruklu Omar Z. (28) ve Jouheır I. (22) adlı kişiler, saat 14.00'te uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminaline yöneldi.

VÜCUTLARA SARILI 580 BİN SAHTE DOLAR VE BAVULDA PARA SAYMA MAKİNESİ
Beyrut-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra tedirgin davranışlarla terminaldeki bagaj bandına geçen 28 ve 22 yaşlarındaki şüpheli yolcular, kendilerini geriden takip eden polisler tarafından göz hapsine alındı. Arap yolcuların her hareketi Kaçakçılık ve Mali Şube polisleri tarafından adım adım izlendi. Yapılan takibin devamında söz konusu 'yolcular' kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında risk analiz odasına götürülmek üzere gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen nefes kesen operasyonla yakalanan Ortadoğu kökenli 2 şüpheli, risk analiz merkezinde didik arandı. Zanlıların üzerlerinde ve bagajlarında yapılan aramalarda, vücutlarına sarılı halde 580 bin Amerikan doları tutarında balya balya sahte döviz, bavullarında para sayma makinesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAP ŞEBEKENİN TÜRKİYE'DEKİ MUHTEMEL BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA
Gerçek olmadığı anlaşılan para banknotlarına imha edilmek üzere el konulurken, Beyrut doğumlu 2 kişi ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü. Şüpheliler hakkında TCK 197 "Parada Sahtecilik" ve TCK 188 "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

İstanbul Polisi, iki kişilik Arap şebekenin Türkiye'deki bağlantılarını mercek altına alırken, emniyet unsurlarının titiz çalışması sayesinde yakalanan Omar Z. ve Jouheır I., sorguları tamamlandıktan sonra 17 Kasım'da Kartal'daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına havale edildi. Her iki zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HAVALİMANLARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA TEK SEFERDE ELE GEÇMİŞ EN BÜYÜK MİKTAR
Cezaevine konulan yabancı kalpazanlara yönelik soruşturma devam ederken, 2 kişilik Arap şebekenin Türkiye'deki bağlantılarıyla operasyonun derinleşebileceği ifade edildi. Bu arada ele geçirilen sahte paraların, bugüne kadar Türkiye'deki havalimanlarında düzenlenen bir operasyonda yakalanmış en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Lübnanlı şüphelilere karşı düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Soruşturma dosyasındaki deliller arasına da giren görüntülerde, 2 kuşkulunun vücutlarının sırt, karın ve bel kısımlarına balyalar halinde sardıkları sahte dolarların çıkarılışı yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 01:01
Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 24.11.2023 | 12:43
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video 00:45
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video 24.11.2023 | 12:43
34 yıldır acısı dinmeyen katliam: Kundaktaki bebeği bile öldürdüler | Video 06:50
34 yıldır acısı dinmeyen katliam: Kundaktaki bebeği bile öldürdüler | Video 24.11.2023 | 10:11
İstiklal Caddesi’nde film gibi kedi kurtarma operasyonu | Video 02:45
İstiklal Caddesi'nde film gibi kedi kurtarma operasyonu | Video 24.11.2023 | 10:11
Yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lira alıp ortadan kayboldu | Video 04:02
Yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lira alıp ortadan kayboldu | Video 24.11.2023 | 10:11
Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 00:06
Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 24.11.2023 | 09:36
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video 00:45
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video 24.11.2023 | 09:19
Batan gemiden gelen son yardım çağrısı yürekleri dağladı | Video 04:26
Batan gemiden gelen son yardım çağrısı yürekleri dağladı | Video 24.11.2023 | 08:43
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 01:30
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 08:43
Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler | Video 01:35
Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler | Video 24.11.2023 | 08:44
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video 01:07
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video 24.11.2023 | 08:44
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu! 04:14
Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu! 23.11.2023 | 21:19
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı | Video 00:59
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı | Video 23.11.2023 | 16:39
Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video 02:08
Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video 23.11.2023 | 16:30
Ankara’da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video 01:17
Ankara'da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video 23.11.2023 | 16:30
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 03:17
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 23.11.2023 | 14:09
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 02:46
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 23.11.2023 | 14:09
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 00:42
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 23.11.2023 | 13:10
Ankara’daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 10:13
Ankara'daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 23.11.2023 | 12:27
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 02:12
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 23.11.2023 | 12:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA