Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video
Adana’da madde aldıktan sonra kaldırımda garip hareketler yaptığı öne sürülen şahıs narkotik polisleri tarafından yakalandı. Şahsın ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öğrenildi.
