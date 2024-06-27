Video Yaşam Mal paylaşımı yüzünden eski eşini öldüren şahıs tutuklandı | Video
Mal paylaşımı yüzünden eski eşini öldüren şahıs tutuklandı | Video

Mal paylaşımı yüzünden eski eşini öldüren şahıs tutuklandı | Video

27.06.2024 | 15:25

Gaziantep'in Araban ilçesinde 68 yaşındaki eski eşini tabancayla vurularak öldürülen şahıs tutuklandı.

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Olay, 23 Haziran 2023 tarihinde Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Mercandağı, eski eşi Fatma Mercandağı (68) ile tartıştı. Mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonrası Mehmet Emin Mercandağı, Fatma Mercandağı'na köy taziye evi yakınında tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ESKİ KARISINI ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI
Eski eşini öldüren Mehmet Emin Mercandağı silahıyla birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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