Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi | Video 15.10.2023 | 12:55 Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Bugün Kışla ve Sivas Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapılarla devam edilen yıkım işlemleri öncesinde kent merkezindeki ana arterlerin bölümü trafiğe kapatılırken, bölgelerdeki enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yaklaşık 36 bin dolayında ağır hasarlı yapının bulunduğu kentte, vatandaşlar ise yıkım işlemlerini endişeli bir şekilde takip ediyor.