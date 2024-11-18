Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı | Video

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana gelirken yıkımı yapan kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.