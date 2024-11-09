Malatya'da otomobilin küçük çocuğa çarpma anı kamerada
Malatya’da, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük bir çocuğa otomobil çarptı. Aracın çocuğun üzerinde geçtiği kaza anı ise kamerasına yansıdı.
Eylül ayında kent merkezi Emeksiz caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük bir çocuğa otomobil çarparak üzerinde geçti. Kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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