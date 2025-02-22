Maltepe’de husumetlisi, 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı | Video
Maltepe’de 19 yaşındaki genç, sokakta karşılaştığı husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Yüce'nin ailesi başta olmak üzere yakınları katılım sağladı. Yüce'nin cenazesine katılan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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