Maltepe'deki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Maltepe'de selamını almadığı için arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Celil Paktazel cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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