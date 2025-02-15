Manisa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 kişi tutuklandı | Video
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 17 şüpheli Manisa, İzmir ve İstanbul’da 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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