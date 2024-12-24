Mardin'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.
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