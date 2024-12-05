Mardin’de cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra refüje çıktı | Video 05.12.2024 | 14:48 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan cip, önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.T. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Devlet Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.