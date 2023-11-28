Mardin'de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışardan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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