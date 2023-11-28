Mardin'de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video 28.11.2023 | 16:07 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışardan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Boş eve giren hırsız ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi.Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.